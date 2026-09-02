Protección elimina por tres meses la comisión para retirar cesantías tras el sismo

Medellín, Antioquia

La medida, vigente entre septiembre y noviembre, busca facilitar que las familias damnificadas puedan utilizar sus ahorros para reparar, comprar o reconstruir sus viviendas. Los beneficios corresponden al 0,8 % del valor retirado. Según Protección, cerca de 420.000 clientes que viven en las zonas impactadas podrían acceder a este beneficio.

Para acceder a esta medida, quienes deseen acreditar que su vivienda fue afectada por el sismo, lo deben realizar mediante los soportes correspondientes desde las oficinas Protección, a través de su Línea de Servicio y mediante canales virtuales.

El presidente de Protección, Juan David Correa, explicó que la compañía busca acompañar a las familias en una segunda etapa de la emergencia, enfocada en la recuperación y reconstrucción de los hogares.

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Esta iniciativa hace parte de Protección Está Contigo, estrategia que la compañía puso en marcha tras el sismo del pasado 10 de agosto, con el fin de brindar atención preferencial a las personas y empresas afectadas.

Protección informó que, desde la activación de esta estrategia, más de 31.000 personas han consultado el micrositio de atención, más de 25.000 han realizado gestiones por canales digitales y se han desarrollado más de 2.000 acciones de acompañamiento y contacto proactivo.