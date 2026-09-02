MOE apoya que el Gobierno planteé una reforma político-electoral integral

La Misión de Observación Electoral (MOE) respaldó la apertura del debate sobre una reforma político-electoral en Colombia y destacó la disposición del Gobierno de Abelardo de la Espriella para escuchar a las autoridades electorales, partidos políticos, academia, expertos y organizaciones de la sociedad civil.

La organización considera que la reforma debe abordar de manera integral asuntos como el fortalecimiento de las instituciones electorales, la democracia interna de los partidos, las consultas, la financiación de las campañas, la participación en política de funcionarios y los escrutinios.

La MOE anunció además que solicitará reuniones con el Ministerio del Interior y las demás autoridades competentes para presentar los diagnósticos, aprendizajes y propuestas que ha construido durante 20 años de observación electoral.

La organización insistió en que cualquier iniciativa debe contar con una amplia deliberación, evaluar sus implicaciones fiscales y cumplir con los requisitos constitucionales y legales.

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