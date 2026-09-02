Luisk de León y Juank Ricardo se unen para hacer historia en el vallenato: “El momento es AHORA”

Luisk de León y Juank Ricardo anunciaron oficialmente su unión como pareja musical, dando inicio a una nueva etapa en sus respectivas carreras. La noticia fue confirmada durante una transmisión en vivo, en la que ambos artistas compartieron detalles sobre cómo nació esta alianza, sus próximos proyectos y el proceso creativo que ya adelantan juntos. Entre las novedades, revelaron que ya trabajan en nueva música, con la intención de construir una propuesta que conecte con las nuevas generaciones sin perder la esencia del vallenato.

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Luisk de León, reconocido por su trayectoria como acordeonero y por importantes reconocimientos en el género, se une a Juank Ricardo, cantautor y contador de historias que ha dejado huella en el vallenato con canciones que se han convertido en referentes para sus seguidores.

Como abrebocas de esta nueva etapa, los artistas sorprendieron a sus seguidores con un medley que reunió “Ahora”, composición de José Iván Marín que Luisk grabó durante los inicios de su carrera, y “Siete Palabras”, uno de los éxitos que Juank Ricardo inmortalizó en el álbum Único del recordado Kaleth Morales.

La interpretación incluyó un puente y un pase de acordeón que evocaron una época especial del vallenato y demostraron la química musical entre los dos artistas.