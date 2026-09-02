Liberaron al contratista de Segovia que estaba secuestrado hace seis días

En las últimas se conoció que Luis Alexander López Restrepo, contratista de la alcaldía de Segovia en el Nordeste de Antioquia, fue liberado por el grupo ilegal que lo tenía retenido desde el jueves de la semana pasada y que había sido retenido en Carrizal durante un acatividad de la alcaldía.

Por ahora se ha informado que fue liberado en la vereda Mina Nueva y se encuentra bien de salud. Al parecer, la liberación se logró por intermediación de la comunidad y un pastor de la iglesia pentecostal. Por ahora no se manifiesta con claridad qué grupo ilegal. Pero desde la zona aseguran que se trata del frente 4 de las disidencias.

Recordemos que por esta persona el grupo ilegal estaría pidiendo hasta 6 mil millones de pesos por la liberación y, por el momento, se desconocen las condiciones en las que fue liberado.

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