La cartagenera Julia Eva Pretelt se posesionó como nueva superintendente de sociedades

La nueva Superintendente de Sociedades, Julia Eva Pretelt Vargas, llega con más de tres décadas de experiencia en resolución de controversias, derecho comercial y societario, en un momento en el que el Gobierno Nacional plantea fortalecer la empresa privada, la institucionalidad y la eficiencia del Estado.

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Dando cumplimiento al Decreto 1282 del 25 de agosto de 2026, la Dra. Pretelt se posesionó ante el ministro de Comercio, Industria y Turismo (e), Manuel Alejandro Naranjo Giraldo. La Superintendente tendrá el desafío de fortalecer la confianza en el entorno empresarial, promover sociedades sostenibles y contribuir a que las empresas que enfrentan dificultades encuentren caminos jurídicos y económicos para continuar operando cuando sea viable.

“La Patria Milagro se construye también desde sus empresas. Por eso, desde la Superintendencia de Sociedades queremos acompañar a todo el sector empresarial y estar al lado de quienes producen, generan empleo y enfrentan dificultades. La Ruta Milagro será una herramienta para conocer la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, identificar oportunidades de mejora y acompañarlas en la construcción de soluciones que les permitan fortalecer sus procesos, acceder a nuevos mercados y encontrar alternativas de financiación. Nuestro propósito es que ninguna empresa viable se quede sola frente a una dificultad y que la institucionalidad sea parte de la solución”, aseguró la Superintendente Pretelt.

Una trayectoria vinculada al derecho empresarial y la resolución de conflictos

Julia Eva Pretelt Vargas es abogada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Barcelona, en conjunto con EAE. Cuenta además con especializaciones en Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos, de la Universidad de Cartagena, y en Negociación y Manejo de Conflictos, de la Universidad del Norte.

Su trayectoria profesional incluye más de 35 años de experiencia en la resolución de conflictos civiles, comerciales y contractuales, así como experiencia en asuntos registrales y gobierno corporativo. Ha sido árbitro y conciliadora, integrante de listas de árbitros de cámaras de comercio de la región Caribe y ex conjuez de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

También ejerció como jueza de la República en los departamentos de Córdoba y Bolívar y durante más de 23 años estuvo al frente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, donde lideró los servicios registrales, registros públicos y los procesos de resolución de controversias tanto en el ámbito empresarial. Este recorrido adquiere especial relevancia al frente de una entidad que, además de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades, tiene competencias jurisdiccionales en materias societarias, mercantiles y de insolvencia.

Por ello acompañar a las empresas que atraviesan dificultades económicas será uno de los desafíos centrales de esta nueva administración, especialmente frente a pequeñas y medianas empresas que requieren respuestas oportunas, orientación jurídica y mecanismos que les permitan superar situaciones de crisis.