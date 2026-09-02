Incautan 2 kilos de estupefacientes a alias ‘Kiko’ durante allanamiento en Cartagena

Un allanamiento realizado por la Policía Metropolitana en el barrio San Pedro Mártir terminó con la captura en flagrancia de alias ‘Kiko’, señalado de participar en el almacenamiento y distribución de estupefacientes en varios sectores del sur de Cartagena.

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Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 2.000 gramos de sustancias estupefacientes, correspondientes a 1.500 gramos de marihuana y 500 gramos de base de coca, cuyo valor en el mercado ilegal fue estimado en más de $12 millones.

Según las autoridades, este decomiso representa un golpe a las finanzas de la estructura criminal ‘Salsas Nueva Generación’, a la que presuntamente pertenecería el capturado.

La Policía señala que alias ‘Kiko’ tendría como función almacenar y distribuir las sustancias en sectores como Nelson Arango, San Pedro Mártir, La Reina y Henequén, desde donde se dinamizaría el tráfico de drogas.

El coronel Carlos Esteban, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, aseguró que las operaciones buscan afectar las líneas de distribución de las estructuras delincuenciales y reducir sus fuentes de financiación.

Además, las autoridades indicaron que alias ‘Kiko’ registra seis anotaciones judiciales, cinco de ellas por tráfico de estupefacientes y una por hurto, por lo que es considerado un actor delincuencial reincidente.