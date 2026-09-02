Homicidios bajaron un 41 % en Bolívar durante agosto de 2026

Bolívar registró una reducción del 41 % en los homicidios durante agosto de 2026, al pasar de 17 casos reportados en el mismo mes de 2025 a 10 este año, de acuerdo con el balance entregado por el Departamento de Policía Bolívar.

La disminución se registra en medio de las acciones de prevención, control territorial, inteligencia e investigación criminal desplegadas por la Policía Nacional en los municipios bajo su jurisdicción.

Según la institución, uno de los principales objetivos de estas estrategias es anticiparse a situaciones que puedan derivar en hechos violentos y fortalecer la protección de la vida. Para ello se mantienen patrullajes urbanos y rurales, controles a personas y vehículos, planes focalizados y actividades de Policía Comunitaria.

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Las autoridades también mantienen especial atención sobre factores asociados a la violencia, como riñas, intolerancia, conflictos de convivencia y el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, calificó la reducción como un resultado positivo, aunque señaló que representa un compromiso para mantener y fortalecer las acciones de seguridad.

La Policía también destacó la importancia de la participación ciudadana. La denuncia y el suministro oportuno de información permiten identificar situaciones de riesgo y orientar las capacidades institucionales hacia los sectores que requieren mayor atención.

Con el cierre de agosto, el departamento registra un indicador favorable frente al comportamiento de los homicidios. Sin embargo, las autoridades señalaron que el reto es mantener esta tendencia durante los próximos meses y continuar reforzando las estrategias de prevención, control e investigación.