¿Hasta dónde puede juzgar la IA? OlimpIA lleva el debate sobre el criterio humano a ANDICOM

La empresa tecnológica del Grupo Colpatria participará en un panel de Fedesoft para analizar los límites de la automatización y el papel de las personas en las decisiones empresariales.

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La inteligencia artificial avanza rápidamente en las empresas, pero con ella surge una pregunta clave: ¿qué decisiones pueden quedar en manos de la tecnología y cuáles deben seguir dependiendo del criterio humano? Este será uno de los debates que OlimpIA llevará a ANDICOM 2026, durante el panel de Fedesoft “404: Old Leadership Not Found – El liderazgo que la IA no puede automatizar”.

En el encuentro participará Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA, quien planteará la necesidad de que las organizaciones no entiendan la inteligencia artificial únicamente como una herramienta para automatizar procesos, sino como una tecnología que debe implementarse de manera estratégica y bajo supervisión humana.

Para la compañía, antes de incorporar IA a un proceso es necesario responder tres preguntas: ¿genera un retorno para el negocio?, ¿existen datos confiables para soportarla? y ¿los equipos están preparados para utilizarla?

Aunque la IA permite analizar información, generar recomendaciones y agilizar tareas en cuestión de segundos, OlimpIA insiste en que la responsabilidad sobre las decisiones continúa estando en las personas. Por ello, habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptación y el aprendizaje continuo adquieren cada vez mayor importancia.

La compañía también advierte sobre la brecha entre la velocidad con la que evoluciona la tecnología y la preparación del talento humano. Según el Foro Económico Mundial, el 39 % de las habilidades actuales de los trabajadores cambiarán para 2030.

En este escenario, el reto para las empresas será encontrar un equilibrio entre tecnología y criterio humano, aprovechando la IA para potenciar las capacidades de los colaboradores sin reemplazar la responsabilidad y el liderazgo que requieren las decisiones estratégicas.