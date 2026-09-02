“Hasta 100 años”: Nadia Blel propone penas más severas para los crímenes más graves contra los niños

Con el fin de fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a los delitos más graves cometidos en su contra, la senadora Nadia Blel y la bancada conservadora radicaron este miércoles el proyecto de acto legislativo que busca que quienes asesinen o abusen sexualmente de nuestros niños puedan recibir penas de prisión excepcionalmente altas, de hasta el doble de la pena máxima que establece actualmente la ley penal.

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“Esta iniciativa responde a un sentir ciudadano, a la indignación y al dolor de ver que más de 600 niños fueron víctimas de homicidio en 2025. Frente a crímenes tan atroces, la respuesta del Estado no puede ser insuficiente frente a la dimensión del daño causado. Estamos convencidos de que, cuando se trata de los crímenes más graves contra nuestros niños, la justicia tiene que responder con firmeza”, afirmó la senadora Nadia Blel.

Y es que justamente, según el boletín de Medicina Legal, durante el año pasado fueron asesinados en Colombia 660 menores de edad y se realizaron 16.533 valoraciones a niños, niñas y adolescentes, relacionadas con delitos sexuales.

La situación actual es aún más preocupante. Durante enero-junio de 2026 se registraron 339 homicidios de menores, frente a 313 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 8,31 %. En este mismo periodo se practicaron 7.307 exámenes médico-legales por presunto delito sexual a menores de edad.

Detrás de estas cifras hay historias que Colombia no puede olvidar, como la de María Camila Plazas, la niña de 10 años asesinada en Pitalito después de que un hombre, con antecedentes por actos sexuales, ingresara a su vivienda, o la de Michel Dayana González, de 15 años, asesinada en Cali por un hombre que tenía procesos previos relacionados con violencia sexual. Estos casos muestran la gravedad de las fallas que pueden existir cuando los agresores vuelven a estar en libertad. Por eso, para la senadora Blel, estos hechos también obligan al país a preguntarse qué tan seguros siguen estando nuestros niños cuando un agresor regresa a las calles.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a tres delitos cometidos contra menores de edad: homicidio doloso, acceso carnal violento y acceso carnal cuando la víctima sea puesta en incapacidad de resistir.

Actualmente, en la legislación penal colombiana, la pena máxima es de 50 años. Con este proyecto de acto legislativo se busca permitir que, excepcionalmente, pueda llegar hasta el doble de ese máximo, es decir, hasta 100 años, para los delitos contemplados en la iniciativa. Estas penas deberán aplicarse bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad.