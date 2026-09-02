Hamilton será el artista principal del Festival Náutico de Cartagena el 14 de noviembre

Cartagena se prepara para una nueva jornada de música y entretenimiento con el Festival Náutico, que tendrá como uno de sus principales protagonistas al artista cartagenero Hamilton, quien se presentará el próximo sábado 14 de noviembre.

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El anuncio fue realizado por el alcalde Dumek Turbay, quien destacó que la participación del artista tiene un significado especial al tratarse de uno de los talentos que ha llevado el nombre de Cartagena a diferentes escenarios.

“Un artista grande merece estar en grandes eventos. Y Hamilton, además de ser un artista grande, es hijo de Cartagena”, afirmó el mandatario, quien señaló que el Festival Náutico será una oportunidad para que el cantante vuelva a presentarse ante su público en un evento con proyección nacional e internacional.

Hamilton también se refirió al crecimiento que ha tenido Cartagena como escenario de grandes espectáculos y destacó el momento que vive la ciudad como destino turístico y cultural.

La participación en el Festival Náutico no sería la única presentación del artista en la ciudad. Según anunció Turbay, Hamilton estará presente en otros eventos de ciudad y la Alcaldía trabaja para que próximamente pueda realizar un espectáculo propio en la Plaza de Toros, como parte de la apuesta por abrir escenarios para artistas locales, nacionales e internacionales.

El Festival Náutico se suma así a la agenda de grandes eventos que busca posicionar a Cartagena ante visitantes de diferentes lugares del mundo.

Durante el encuentro, el alcalde también anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará el lanzamiento oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, en un evento protocolario que tendrá lugar en el Centro de Convenciones.