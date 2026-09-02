FestiJazz Mompox 2026 presenta su cartel con jazz, salsa, vallenato y sonidos urbanos

Mompox se prepara para vivir FestiJazz 2026, que del 3 al 5 de septiembre, desde las 7:00 p. m., llevará al Parque del Jazz una programación que combina jazz internacional con salsa, vallenato, música tradicional del Caribe, urbano y popular.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El festival contará con artistas de Brasil, Italia y Francia, además de destacados músicos colombianos.

La primera noche, el jueves 3, tendrá al brasileño Davi Fonseca, junto a Victoria Sur y Nicolás Ospina, Long Play Band, Beto Zabaleta, Dálmata y Luister. La jornada comenzará con el homenaje de Río de Gente a Gilberto Márquez y su respectiva premiación.

El viernes 4 será el turno del italiano Cosimo Boni y del pianista colombiano Óscar Acevedo, quienes compartirán programación con UNIBAC Jazz & Jam, Criss y Ronny, Gilberto Santa Rosa y Pipe Bueno. Ese día también se realizará la coronación de la Señorita Bolívar.

El sábado 5, bajo el concepto “Mujeres que hacen vibrar a Mompox”, estará la francesa Sélène Saint-Aimé, junto a Los Tambores de Totó – El Legado, Flora Martínez, Greeicy y Ana del Castillo. La jornada incluirá un homenaje póstumo a Totó la Momposina, referente de la música tradicional colombiana y de los sonidos del Caribe.

El festival también tendrá un componente solidario. Se promoverán donaciones para apoyar a las familias afectadas por el reciente terremoto en Colombia, iniciativa liderada por la primera gestora social de Bolívar, Angélica Salas, mediante la Gestora de Realidades y en articulación con la Fundación Granitos de Paz.

La programación se extenderá a otros espacios de Mompox con Street Jazz, Campamento de Jazz, actividades de formación, exposiciones, literatura, gastronomía, emprendimiento y experiencias culturales.