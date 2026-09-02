Estos son los cierres viales en Cartagena por la Triathlon 5150 este domingo

Cartagena se prepara para recibir este domingo 6 de septiembre una nueva edición de la Triathlon 5150, competencia internacional que reunirá a más de 2.300 atletas de más de 40 países. Debido al recorrido de las pruebas de natación, ciclismo y atletismo, se implementará un Plan de Manejo de Tránsito con cierres temporales en diferentes sectores de la ciudad.

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Desde este miércoles 2 de septiembre, permanece parcialmente cerrado el nuevo Corredor Histórico, debido a los trabajos de montaje y adecuación de la zona de transición.

El día de la competencia, entre las 4:30 a. m. y 10:00 a. m., habrá restricciones en la Avenida Santander–Vía al Mar (90A), desde el Parque de La Marina, con contraflujo en sentido Barranquilla-Cartagena hasta Pontezuela. También estarán cerrados el cruce hacia Punta Canoa y el cruce Pontezuela-Bayunca.

Entre las 4:30 a. m. y 8:00 a. m., permanecerán cerradas la Avenida Blas de Lezo, frente a la estación del Muelle de La Bodeguita, así como el Centro Histórico y el nuevo Corredor Histórico.

Como alternativa, los vehículos podrán utilizar la calzada Bocagrande-Crespo, desde la intersección con la Avenida Blas de Lezo hasta el puente del Túnel de Crespo. Desde allí podrán continuar hacia Crespo, el aeropuerto o tomar el puente Romero Aguirre-Torices.

Quienes se movilicen entre Marbella, Crespo y el aeropuerto podrán utilizar la carrera 3 hacia la calle 47, en El Cabrero. Para dirigirse desde Crespo hacia la Zona Norte habrá paso controlado en el sector de la estación de servicio Terpel de Marbella.

Además, la calle 70 de Crespo permanecerá cerrada a la altura de la carrera 9.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación, tener en cuenta los horarios de los cierres y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico.