Ernexx Director: el talento cartagenero detrás del video musical viral de “Ayer Hablé con Dios”

Con más de 10 años de trayectoria, Ernesto Carlos Jiménez Cuentas, conocido artísticamente como Ernexx Director, continúa llevando el nombre de Cartagena a grandes producciones nacionales e internacionales

El talento audiovisual cartagenero sigue conquistando escenarios nacionales e internacionales. Esta vez, el protagonista es Ernesto Carlos Jiménez Cuentas, Ernexx Director, productor audiovisual de 30 años que actualmente está detrás de la dirección del video musical de “Ayer Hablé con Dios”, uno de los proyectos más destacados del artista Corridos del Rey, canción que ha logrado gran alcance y se ha convertido en un fenómeno viral.

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Con más de una década de experiencia en la industria audiovisual, Ernexx ha construido una trayectoria trabajando con reconocidas figuras del entretenimiento, el deporte y grandes marcas. En su portafolio aparecen nombres como; Greeicy Rendon, Mariana Pajón, Rigoberto Urán, Mike Bahía, Mr. Black, Zaider, Giblack, Jeivy, Mickey Love y DFZM, además de importantes compañías y marcas como Postobón, Pepsi, Bretaña, American Eagle y Adidas, entre otras.

Para Ernexx, trabajar en el proyecto de Corridos del Rey ha significado mucho más que realizar una producción audiovisual. Desde que escuchó las primeras canciones del artista, encontró una conexión especial con sus letras y con el mensaje de fe, motivación y esperanza que busca transmitir.

“Desde que escuché las primeras canciones conecté muchísimo con el mensaje que tenía el artista de transmitirlo a todos los oyentes. Cuando me presentaron el proyecto, empecé a escucharlo, recomendarlo y a trabajar en él. La idea principal es siempre llevar un mensaje de apoyo y motivación”, explica Ernexx.

Su propósito como director ha sido convertir ese mensaje en imágenes y lograr que cada producción pueda llegar a personas que atraviesan momentos difíciles.

“Me encanta y me motiva el reto de transmitir ese mismo mensaje con los videos, llegarle a ese público que necesita un abrazo y decirles que no están solos y que Dios está con ellos”.

De Cartagena a México, llevando la bandera de su ciudad

Uno de los momentos más significativos de este proyecto fue su viaje a Ciudad de México para participar en el remix de “Ayer Hablé con Dios” junto a Farruko, reconocido artista internacional.

Para Ernexx, la experiencia representó también una oportunidad para cumplir uno de sus mayores propósitos profesionales: llevar el nombre de Cartagena a cada lugar donde tenga la oportunidad de trabajar.

Con orgullo, llevó consigo la bandera de Cartagena y la convirtió en protagonista de un momento que representa el crecimiento de un talento nacido en la ciudad.

“Mi idea siempre ha sido dejar el nombre de Cartagena en alto. Por eso me llevé mi bandera de CTG, la presumía y le decía al crew de México: ‘Esta es la bandera de mi ciudad’. Trabajar con un artista internacional y con gran recorrido como Farruko fue, sin duda, un plus”.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Su consejo es sencillo, pero contundente: atreverse a perseguir los sueños, incluso cuando existan miedos o dificultades.

“A la nueva generación les digo que sean buenas personas, responsables, que sueñen, ejecuten, que lo intenten y, si se equivocan, vuelvan a intentarlo. Porque al final eso es lo que vale: atreverse, aun con miedos”.

Cartagena se convirtió en el escenario de su próximo proyecto

El director cartagenero preparo además una nueva producción audiovisual junto a Corridos del Rey, un proyecto que llegó con un significado especial: después de insistir durante un tiempo, logró que el videoclip fuera rodado en Cartagena de Indias.

La producción contó con un equipo que ha venido trabajando con Ernexx desde Medellín, al que se sumó talento local de Cartagena, generando así una colaboración entre dos ciudades que han sido fundamentales en su crecimiento profesional.

El nuevo video, además de mostrar escenarios y talento de Cartagena, lleva un importante mensaje relacionado con la prevención y las consecuencias del consumo de alcohol, reafirmando la intención de Ernexx de utilizar el audiovisual no solo como una herramienta de entretenimiento, sino también como vehículo para transmitir mensajes que generen reflexión.

Para Ernexx Director, cada producción representa una nueva oportunidad de contar historias, conectar con las personas y demostrar que desde Cartagena también se pueden crear proyectos capaces de cruzar fronteras.

Hoy, con su trabajo en “Ayer Hablé con Dios”, su experiencia internacional y los nuevos proyectos que prepara, Ernexx Director continúa escribiendo una historia que tiene a Cartagena como protagonista y que confirma que el talento de la ciudad está listo para conquistar grandes escenarios.