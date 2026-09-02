Dumek Turbay anuncia obras para enfrentar históricas inundaciones en Santa Ana

Los problemas históricos de inundaciones y estancamiento de aguas en Santa Ana, en la península de Barú, comenzaron a recibir atención por parte del Distrito, luego de una visita del alcalde Dumek Turbay y parte de su gabinete al corregimiento.

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Una de las primeras intervenciones ya inició en la Calle de las Flores con Calle del Cementerio, donde se realizan trabajos de estabilización y renivelación de la vía con base estabilizada con cemento, con el objetivo de mejorar la circulación y facilitar la evacuación de las aguas lluvias.

El Distrito también proyecta intervenir la Calle 20 de Julio, uno de los puntos más afectados por el estancamiento de aguas lluvias y residuales. La administración busca implementar una solución técnica que permita mejorar el drenaje y las condiciones de movilidad del sector.

Uno de los principales compromisos está relacionado con la ciénaga de Las Salinas, donde se realizarán dragados y acciones de recuperación del borde costero para reducir la sedimentación y mitigar las inundaciones que terminan afectando las calles y viviendas del corregimiento.

“Durante muchos años sus pobladores han pedido soluciones que no llegaron. Hoy estamos aquí para comenzar a responderles”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Además de las obras para enfrentar las inundaciones, el Distrito anunció intervenciones en viviendas que presentan problemas estructurales, atención de casos de salud y la recuperación del Complejo Deportivo de Santa Ana.

En materia educativa, la Institución Etnoeducativa, que atiende cerca de 1.400 estudiantes, será objeto de una intervención integral cercana a los $7.000 millones, que contempla mejoras en aulas, baños, biblioteca, cancha, mobiliario y la construcción de un comedor escolar.