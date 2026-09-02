Dos hombres fueron enviados a prisión por presuntas agresiones sexuales contra menores en Bolívar

os hombres fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación y enviados a centros carcelarios, tras ser señalados de estar involucrados en presuntas agresiones sexuales contra menores de edad en hechos ocurridos en los municipios de María La Baja y Turbana, Bolívar.

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En uno de los casos, un hombre de 28 años es señalado de haber abusado sexualmente, desde 2017, de una menor que tenía 11 años en el corregimiento de Mampuján, jurisdicción de María La Baja. De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían prolongado hasta que la víctima cumplió 13 años y habrían ocurrido en al menos cuatro oportunidades.

La Fiscalía indicó que el procesado habría aprovechado la cercanía que mantenía con la familia de la menor y las ocasiones en que ella se encontraba sola. Los hechos fueron conocidos por familiares, quienes posteriormente realizaron la denuncia. El hombre fue capturado el pasado 13 de agosto en María La Baja, mediante orden judicial.

En un segundo caso, un hombre de 33 años fue judicializado por hechos ocurridos en Turbana durante 2017. Según la investigación, habría agredido sexualmente en al menos tres ocasiones a una adolescente de 13 años, aprovechando que tenía cercanía con ella y utilizando presuntos engaños para someterla.

Su captura se produjo el 12 de agosto, en la vía que comunica a Mamonal con Gambote.

En ambos procesos, un fiscal de la Seccional Bolívar imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos.