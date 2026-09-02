Detenidos de estación de policía de Los Patios fueron trasladados
50 personas privadas de la libertad, estaban en la edificación al momento del atentado
Cúcuta
Las cincuenta personas que se encontraban privadas de la libertad en la estación de policía del municipio de Los Patios fueron trasladas a la cárcel modelo y a otras transitorias.
En medio del atentado que se presentó contra la fuerza pública, los detenidos también se vieron afectados por la onda explosiva y por el deterioro de la infraestructura.
Por esta situación, y luego de la acción violenta, los detenidos, veintiséis de ellos fueron llevados a la cárcel Modelo de Cúcuta, y veinticuatro están en proceso de traslado hacía otras estaciones de manera temporal y luego al centro penitenciario.
Las autoridades informaron que los detenidos no presentaron lesiones pese al grave impacto de la explosión. La acción terrorista dejó un muerto y quince heridos.
Mientras tanto, las autoridades avanzan en el proceso de evaluación de daños a la infraestructura para avanzar en su reconstrucción.