Corpourabá extendió un año más la restricción del ingreso al páramo del Sol en Urrao, Antioquia

Urrao- Antioquia

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) informó que extendió un año más la restricción de ingreso con fines turísticos y recreativos al Páramo del Sol, que comprende territorios de Urrao, Frontino y Abriaquí en Antioquia, esto con la intención de que continúe la recuperación ambiental de este espacio considerado de gran importancia ecológica.

La entidad recordó que esta medida está vigente desde el 2022 y se ha venido extendiendo con el fin de salvaguardar los procesos de recuperación debido al riesgo en el que estaba por el ingreso masivo de público. Así las cosas, solo podrá ingresar personal como autoridades que tengan la función de control, vigilancia, seguimiento, investigación, gestión, conservación, restauración, prevención o manejo ambiental con previa autorización. Así mismo, investigadores, estudiantes universitarios, centros o institutos de investigación con previa autorización de CORPOURABA.

La medida también permite el ingreso a personas que acrediten el domicilio o permanencia tradicional utilizando las áreas circundantes de movilidad.

Añade que la modificación de la restricción del ingreso al páramo se dará únicamente cuando se advierta el cumplimiento de condiciones adecuadas para garantizar el uso público y turístico sostenible compatible con los objetivos de conservación del área.