CESA y MinCiencias lanzan en Cartagena herramienta que mide preparación empresarial frente a la IA

El instrumento evalúa ocho dimensiones y 32 subcategorías relacionadas con aspectos como liderazgo, innovación, gobernanza, productividad, sostenibilidad y experiencia de las personas. A partir de los resultados, cada organización recibe una hoja de ruta para identificar sus fortalezas, detectar brechas y definir las acciones que debería priorizar para avanzar en la adopción estratégica de la IA.

Para Rodrigo Zárate, profesor del CESA e investigador principal del proyecto, la iniciativa busca ir más allá del componente tecnológico y ayudar a las organizaciones a entender cómo pueden trabajar de manera conjunta la inteligencia humana y la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones y fortalecer su sostenibilidad.

Durante la fase piloto, el índice fue aplicado en 56 empresas, con un total de 191 respuestas organizacionales. La muestra registró una madurez promedio de 3,41 sobre 5, correspondiente al nivel “Definido”.

Entre las principales fortalezas identificadas estuvieron el liderazgo y la gestión estratégica, con 3,73; la experiencia y aceptación, con 3,60; y la innovación y transformación, con 3,45. En contraste, los mayores desafíos se ubicaron en gobernanza y ética, productividad y sostenibilidad.