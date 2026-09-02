Cemento País destaca el potencial del Caribe durante el Foro Caribe 2026 de Forbes

Durante el encuentro se resaltó el papel estratégico de Barranquilla como centro de inversión y desarrollo, así como la importancia del Caribe para el crecimiento económico de Colombia. Actualmente, la región representa cerca del 15 % del PIB nacional.

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Uno de los temas centrales fue la competitividad energética. Efraín Cepeda, presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, señaló que, aunque Atlántico y Magdalena presentan avances en crecimiento y empleo, persiste un retroceso en la producción industrial. En ese sentido, destacó que contar con tarifas de energía más competitivas sería clave para atraer nuevas inversiones.

Por su parte, José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica, destacó cifras de ProBarranquilla que indican que durante los últimos cinco años 144 empresas se han instalado en Barranquilla, con inversiones por $2,1 billones y la generación de más de 14.000 empleos.

El encuentro también puso sobre la mesa los retos del sector empresarial frente a los altos costos de la energía y los cambios en el comportamiento de los consumidores, cada vez más informados y cuidadosos al momento de realizar sus compras.

Para Cemento País, la jornada permitió reafirmar la importancia de seguir apostándole al desarrollo regional y a una agenda que fortalezca la competitividad del Caribe.