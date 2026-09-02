Cayó alias “alfonso” por porte ilegal de armas y hurto calificado

La Policía Metropolitana de Cartagena capturó en el barrio El Pozón a un hombre conocido como alias ‘Alfonso’, quien era requerido por la Fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y hurto calificado.

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La captura se produjo durante un operativo de registro y control. Al verificar sus antecedentes, los uniformados confirmaron que tenía una orden judicial vigente emitida por la Fiscalía Seccional Cuarta de Cartagena.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde quedó a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación judicial.

Según la Policía, estos resultados hacen parte de la ofensiva que se adelanta contra la delincuencia en diferentes sectores de la ciudad. En lo corrido de 2026, la institución reporta más de 4.354 capturas por distintos delitos, de las cuales 377 corresponden a personas requeridas mediante orden judicial.

Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán en Cartagena con acciones de registro, control y judicialización para combatir los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.