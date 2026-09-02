Católicos de Cartagena se reunirán este fin de semana en Congreso de Sanación y Liberación

Durante dos jornadas, los asistentes podrán participar en espacios de oración, predicación y reflexión alrededor de la fe, la sanación interior, la liberación y la reconciliación, bajo el lema bíblico: “Yo los sanaré y los colmaré de paz y felicidad”.

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El evento contará con la participación del padre Jimmy Gutiérrez Vargas, sacerdote eudista, predicador y formador, quien estará acompañado por el padre Iván RuizVidal, asesor de la Renovación Carismática Católica de Cartagena.

La programación iniciará el sábado 5 de septiembre, de 14:00 a 19:00, y continuará el domingo 6, de 8:00 a. m. a 5:00 p La donación para participar es de $50.000.

La organización extendió la invitación a cartageneros y fieles de la región que deseen participar en este espacio de encuentro espiritual y fortalecer su fe a través de la oración y la Palabra de Dios.

Informes e inscripciones: WhatsApp 316 051 4963 o en la Casa de Oración María de Nazareth, ubicada en el barrio La Providencia, diagonal 32 N.° 71-86.