Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 sep 2026 Actualizado 10:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Católicos de Cartagena se reunirán este fin de semana en Congreso de Sanación y Liberación

La Renovación Carismática Católica de Cartagena realizará este 5 y 6 de septiembre

Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Durante dos jornadas, los asistentes podrán participar en espacios de oración, predicación y reflexión alrededor de la fe, la sanación interior, la liberación y la reconciliación, bajo el lema bíblico: “Yo los sanaré y los colmaré de paz y felicidad”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento contará con la participación del padre Jimmy Gutiérrez Vargas, sacerdote eudista, predicador y formador, quien estará acompañado por el padre Iván RuizVidal, asesor de la Renovación Carismática Católica de Cartagena.

La programación iniciará el sábado 5 de septiembre, de 14:00 a 19:00, y continuará el domingo 6, de 8:00 a. m. a 5:00 p La donación para participar es de $50.000.

La organización extendió la invitación a cartageneros y fieles de la región que deseen participar en este espacio de encuentro espiritual y fortalecer su fe a través de la oración y la Palabra de Dios.

Informes e inscripciones: WhatsApp 316 051 4963 o en la Casa de Oración María de Nazareth, ubicada en el barrio La Providencia, diagonal 32 N.° 71-86.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir