Cartagena recibe la V edición del Circuito del Arte

Cartagena de Indias se prepara para convertirse nuevamente en punto de encuentro de las artes plásticas y visuales con una programación que reunirá artistas consolidados y emergentes en tres escenarios del Centro Histórico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Del 3 de septiembre al 18 de octubre, cartageneros y visitantes podrán disfrutar de la quinta edición del Circuito de Arte de Cartagena, una iniciativa que busca acercar al público a diferentes expresiones del arte contemporáneo y fortalecer el posicionamiento de la ciudad como referente cultural del Caribe colombiano.

El circuito tendrá como sedes el Centro de Formación de la Cooperación Española, NH Galería y el Museo de Arte Moderno de Cartagena (MAMC), espacios que albergarán exposiciones con propuestas relacionadas con la memoria, el territorio, las nuevas generaciones y diversas formas de creación artística.

La programación incluye Puntos de Fuga: Horizontes emergentes y trayectorias en diálogo, en el Centro de Formación de la Cooperación Española; Umbrales, exposición individual de Sebastián Villabona, y Generaciones y Lenguajes del Arte Colombiano, en NH Galería; además de Flora Exploratoris, del maestro Rafael Ortiz, en el Museo de Arte Moderno.

La inauguración se realizará este jueves 3 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, con un cóctel simultáneo en las tres sedes. El acceso será gratuito y, posteriormente, los asistentes podrán recorrer las diferentes exposiciones.

La programación se extenderá hasta el 18 de octubre y contará además con actividades académicas y talleres, cuyas fechas y detalles serán anunciados a través de la cuenta de Instagram @circuitocac. El ingreso al Centro de Formación de la Cooperación Española y NH Galería será gratuito, mientras que el Museo de Arte Moderno de Cartagena aplicará sus tarifas habituales a partir del viernes 4 de septiembre.