Cartagena fortalece la protección de sus adultos mayores: 78 han sido rescatados y atendidos

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, ha fortalecido las acciones para proteger a las personas mayores que se encuentran en condiciones de abandono, maltrato o vulnerabilidad.

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Durante la actual administración, 78 adultos mayores han sido rescatados y trasladados a hogares geriátricos, donde reciben protección, acompañamiento y atención permanente en entornos seguros y dignos.

Desde 2024, el Distrito brinda atención a 148 personas mayores en diferentes hogares geriátricos, especialmente a quienes no cuentan con una red familiar que pueda asumir su cuidado.

La estrategia no se limita a garantizar alojamiento y atención. La Alcaldía también adelanta procesos de seguimiento y búsqueda de familiares con el propósito de recuperar vínculos y facilitar reencuentros cuando existen condiciones adecuadas.

Uno de estos casos es el de Johnny Enrique Tortello, quien fue encontrado en 2024 desorientado y en condición de vulnerabilidad en el barrio Crespo. Tras ser trasladado a un hogar geriátrico y adelantar las gestiones correspondientes, las autoridades lograron contactar a sus familiares. El pasado 24 de julio de 2026, se concretó su regreso al núcleo familiar, donde cuenta nuevamente con acompañamiento y cuidado.

La secretaria de Participación y Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, destacó que cada caso requiere atención particular y seguimiento, con el objetivo de garantizar derechos y bienestar.

La Alcaldía también recordó que la ciudadanía puede reportar posibles casos de abandono o maltrato a través de las líneas 123 y 125 del CRUED, así como ante la Policía, Personería, Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia o Fiscalía.