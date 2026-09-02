Cartagena, cine y memoria: así comienza la nueva Cátedra FICCI–UTB

La Universidad Tecnológica de Bolívar y el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) presentan la Cátedra FICCI–UTB, una iniciativa que busca abrir un espacio permanente de conversación, reflexión y encuentro alrededor del cine y su relación con la historia, la cultura y las transformaciones de Cartagena.

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El lanzamiento tendrá lugar el lunes 7 de septiembre, de 1:00 a 3:00 p. m., en la Extensión de la Biblioteca del Campus Tecnológico de la UTB, y tendrá como eje el conversatorio “La Cartagena de Quemada: cine, memoria y ciudad”.

La conversación reunirá a Ricardo Chica, Berlys Chaverra y Manuel Lozano, con la moderación de Graciela Franco, para volver sobre Quemada (Queimada, 1969), la película de Gillo Pontecorvo que tuvo a Cartagena como uno de sus escenarios y fue protagonizada por Marlon Brando y el actor palenquero Evaristo Márquez.

Más que hablar solamente de una película, el encuentro propone mirar la ciudad a través del cine: recordar la Cartagena que quedó registrada por la cámara, preguntarse por las historias y memorias que permanecen detrás de esas imágenes y conversar sobre la relación que la ciudad ha construido con el séptimo arte.

La Cátedra FICCI–UTB nace precisamente de esa relación. Cartagena y el cine comparten una historia de varias generaciones, y el Festival ha sido parte de la vida cultural de la ciudad, de sus teatros, plazas, calles y públicos. La nueva Cátedra busca llevar esa conversación también a la Universidad y convertirla en un espacio vivo en el que estudiantes, profesores, realizadores, investigadores, artistas y ciudadanos puedan encontrarse alrededor del cine.