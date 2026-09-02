Capturan hombre armado con un revolver en la vía Villanueva – Zipacoa

Un revólver en su poder y una pregunta que ahora deberán ayudar a resolver las autoridades: ¿qué pretendía hacer con esa arma? Así terminó un procedimiento policial realizado en la vía que comunica al municipio de Villanueva con Zipacoa, en el norte de Bolívar.

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De acuerdo con la información preliminar, uniformados de la Zona de Atención Policial adelantaban labores de patrullaje, registro y control cuando interceptaron a un hombre conocido con el alias de ‘Lucho’.

Durante el procedimiento, los policías le habrían encontrado en su poder un arma de fuego tipo revólver, por lo que inmediatamente procedieron a verificar la documentación que acreditara su legalidad.

Al no presentar, presuntamente, el respectivo permiso para porte o tenencia, el arma fue incautada y el ciudadano capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades buscan establecer la procedencia del revólver y determinar si habría sido utilizado anteriormente en algún hecho delictivo. Asimismo, será materia de investigación establecer qué pretendía hacer el capturado con el arma que llevaba consigo.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de estos controles preventivos en las vías del departamento.

“Continuamos fortaleciendo los patrullajes y los controles en nuestros municipios y corredores viales. La incautación de un arma de fuego representa la posibilidad de prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida y tranquilidad de nuestros ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir entregándonos información oportuna que permita actuar contra quienes pretendan afectar la seguridad”, señaló el coronel Pinzón Poveda.

Alias ‘Lucho’, junto con el revólver incautado, fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización y definir su situación jurídica.