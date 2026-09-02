Capturan a hombre con escopeta artesanal y cuatro cartuchos durante control vial en Bolívar

Un hombre de 34 años fue capturado por la Policía en la vía Sincelejo–Calamar, luego de ser sorprendido presuntamente portando un arma de fuego sin la documentación requerida.

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El procedimiento se realizó en el kilómetro 87 de la Ruta 2515, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detuvieron una motocicleta de placas JLG-15C para adelantar una revisión de rutina. El capturado viajaba como acompañante.

Durante el registro de sus pertenencias, los policías encontraron una escopeta de fabricación artesanal, calibre 16, que estaba guardada dentro de una bolsa negra. En el mismo lugar fueron hallados cuatro cartuchos del mismo calibre, los cuales se encontraban percutidos.

Ante el hallazgo, los uniformados procedieron a capturarlo por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, contemplado en el artículo 365 del Código Penal.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que los controles en las carreteras buscan prevenir hechos delictivos y sacar de circulación elementos que puedan representar un riesgo para la ciudadanía.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial y determinará su situación jurídica