Capturado un hombre con una pistola en Achí, sur de Bolívar

En desarrollo de las acciones operativas para fortalecer la seguridad en el sur de Bolívar, la Policía Nacional capturó en el municipio de Achí a un hombre conocido con el alias de ‘Joche’, a quien le fue hallada un arma de fuego tipo pistola.

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El procedimiento se registró cuando uniformados adelantaban labores de vigilancia, control y solicitud de antecedentes en esta población. Durante el registro practicado al sospechoso, los policías encontraron en su poder el arma de fuego.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Joche’ no habría presentado la documentación que acreditara el permiso para el porte o tenencia del arma, razón por la cual fue capturado de manera inmediata.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos controles para retirar armas de las calles.

“Seguimos fortaleciendo los controles en los municipios del sur de Bolívar. Cada arma de fuego ilegal que logramos sacar de circulación representa la posibilidad de prevenir hechos que puedan afectar la vida y tranquilidad de nuestros ciudadanos”, señaló el oficial.

Tras el procedimiento, el capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Policía Nacional indicó que continuará desplegando acciones operativas y preventivas en Achí y demás municipios del departamento, e invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita detectar oportunamente la presencia de personas armadas o cualquier situación que pueda afectar la seguridad y convivencia.