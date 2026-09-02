Capturado con arma de fuego artesanal utilizada para hurtos en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien minutos antes había despojado de una prenda de oro a un particular.

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El operativo se llevó a cabo en el barrio chino, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a “Eduardo”, de 24 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado una pulsera de oro avaluada en más de 800.000.

Durante el operativo se incautó un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 9 mm.

Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 751 personas y se han incautado 480 armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguro el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.