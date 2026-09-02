Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 sep 2026 Actualizado 11:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Candidata a Reinado de Independencia y su madre, víctimas de atraco en Cartagena

El caso ocurrió a las 11:51 p.m. del domingo 30 de agosto

Cortesía- colprensa

Cortesía- colprensa

Cortesía- colprensa
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

En video quedó registrado el atraco del que fue víctima la estudiante de comunicación social y candidata del Reinado de Independencia en Cartagena, Gabriela Londoño, junto a su señora madre. El caso tuvo lugar el pasado domingo 30 de agosto sobre las 11:51 p.m. en la manzana N del barrio El Country.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Una cámara de seguridad captó el instante, cuando ambas pretendían descender de un vehículo e ingresar hasta su lugar de residencia, y fueron interceptadas por un sujeto armado que las despojó de sus pertenencias. Tras cometer el hecho, el hombre se marchó a bordo de una motocicleta que lo esperaba a escasos metros.

Por ahora la policía metropolitana no se ha pronunciado sobre este suceso, que según residentes del sector, “es pan de cada día”. Entre tanto, se conoció que las afectadas resultaron ilesas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir