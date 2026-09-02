Candidata a Reinado de Independencia y su madre, víctimas de atraco en Cartagena

En video quedó registrado el atraco del que fue víctima la estudiante de comunicación social y candidata del Reinado de Independencia en Cartagena, Gabriela Londoño, junto a su señora madre. El caso tuvo lugar el pasado domingo 30 de agosto sobre las 11:51 p.m. en la manzana N del barrio El Country.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Una cámara de seguridad captó el instante, cuando ambas pretendían descender de un vehículo e ingresar hasta su lugar de residencia, y fueron interceptadas por un sujeto armado que las despojó de sus pertenencias. Tras cometer el hecho, el hombre se marchó a bordo de una motocicleta que lo esperaba a escasos metros.

Por ahora la policía metropolitana no se ha pronunciado sobre este suceso, que según residentes del sector, “es pan de cada día”. Entre tanto, se conoció que las afectadas resultaron ilesas.