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02 sep 2026 Actualizado 21:57

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7 nuevas rutas aéreas entrarán en operación para temporada vacacional desde y hacia Cartagena

Madrid, Washington, Houston entre otras ciudades conectarán con La Heroica

Aeropuerto Cartagena

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Cartagena se prepara para una temporada de fin de año con mayor movimiento turístico, con nuevas conexiones aéreas y un aumento en las frecuencias de algunas rutas desde y hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

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De cara al periodo de vacaciones, que se extiende entre noviembre de 2026 y enero de 2027, el aeropuerto trabaja junto con diferentes aerolíneas para ampliar la oferta de vuelos y facilitar la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Entre las nuevas conexiones anunciadas se encuentran vuelos de United Airlines hacia Washington y Houston, a partir del 17 de diciembre; Frontier Airlines hacia Orlando, desde el 19 de diciembre; y NEOS Air hacia Milán, desde el 5 de diciembre.

También se suman nuevas opciones hacia Europa con Edelweiss Air a Zúrich, desde el 25 de octubre, y W2Fly hacia Madrid, con una frecuencia semanal.

Por su parte, Air Canada conectará Cartagena con Toronto y Montreal desde el 17 de noviembre, mientras que Aerolíneas Argentinas incorporará frecuencias a partir del 1 de enero de 2027.

La oferta también contempla la apertura de rutas desde Cartagena hacia Argentina, Nueva York y Santiago de Chile, ampliando las alternativas para los viajeros de la ciudad hacia destinos internacionales.

Shirley Orrego, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales, señaló que el objetivo es prepararse para una temporada de alta demanda y ofrecer a los pasajeros una experiencia fluida y acorde con el crecimiento turístico de Cartagena.

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