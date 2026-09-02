1.400 niños fueron formados en prevención de emergencias por los bomberos de Cartagena y Ecopetrol

Un total de 1.400 niñas y niños de Cartagena han recibido formación en prevención de emergencias y gestión del riesgo a través del programa ‘Bomberitos Comunitarios’, una iniciativa desarrollada por Bomberos de Cartagena, la Alcaldía Distrital y Ecopetrol –Refinería de Cartagena–.

La estrategia busca que los menores se conviertan en agentes protectores dentro de sus comunidades, aprendiendo a identificar riesgos, prevenir incendios y reaccionar de manera oportuna ante diferentes situaciones de emergencia.

El programa comenzó a consolidarse en 2024, cuando 450 menores fueron certificados. En 2025 se sumaron otros 700 niños, permitiendo ampliar la cobertura a más de 25 barrios y corregimientos de la ciudad.

La inclusión también hace parte de la iniciativa. En 2024, 250 menores con discapacidad participaron en el programa ‘Bomberitos con Más Capacidades’, promoviendo el acceso a la formación en prevención para niños con diferentes capacidades.

Para 2026 se proyectaron nuevas cohortes. La primera jornada del año se realizó el pasado 25 de julio en Pasacaballos, con cerca de 30 niños y adolescentes, y se espera llevar el programa a nuevas comunidades durante los próximos meses.

Los participantes reciben formación teórica y práctica sobre prevención de incendios, cuidado del ambiente, riesgos asociados a la quema de basuras y consecuencias del uso de pólvora.

El proceso pedagógico comprende tres encuentros: habilidades socioemocionales y orden cerrado; triángulo del fuego y protección ambiental; y elementos de protección, prevención de accidentes y respuesta ante emergencias.

La iniciativa también busca fortalecer valores como la disciplina, solidaridad y trabajo en equipo, especialmente entre los niños de comunidades cercanas a la zona industrial de Mamonal.