UNAD defiende proceso para operar los CALE y asegura que cumplió los requisitos exigidos

Hombre presentando la licencia de conducir y de fondo una bandera de Colombia (Fotos vía Getty Images)

TRANSPORTE

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) defendió el contrato que ganó para operar los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), luego de que el Ministerio de Transporte suspendiera su entrada en operación y anunciara una revisión del contrato suscrito con la institución.

La respuesta de la universidad se conoce después de que el Ministerio justificara la decisión en la necesidad de proteger el bolsillo de los conductores y revisar si el nuevo esquema realmente representa una mejora para la seguridad vial.

Actualmente, obtener una licencia de conducción puede costar alrededor de $1,4 millones, mientras que con la entrada en funcionamiento de los CALE el valor podría llegar a $2,2 millones, lo que significaría hasta $800.000 adicionales para los ciudadanos.

El Ministerio recordó que la Ley 2251 de 2022 continúa vigente y explicó que las escuelas de conducción tienen la función de enseñar, mientras que los CALE tendrían a su cargo verificar de manera independiente si una persona realmente está preparada para conducir y obtener o recategorizar su licencia.

En ese contexto, la cartera anunció que revisará la capacidad de los centros registrados por la UNAD pues su operación podría involucrar recursos cercanos a $20 billones durante los próximos 20 años, uno de los elementos que estará bajo revisión.

La defensa de la UNAD

Frente a esta decisión, la UNAD aseguró que reconoce la legitimidad del anuncio del Ministerio y que está dispuesta a entregar toda la información técnica, jurídica y financiera que sea requerida.

Sin embargo, la universidad defendió la forma en que fue seleccionada para participar en la operación de los CALE y sostuvo que se trató de un “proceso abierto y reglado”.

Según la institución, durante 2025 el Ministerio de Transporte socializó el proyecto con las universidades públicas del Sistema Universitario Estatal y permitió que las instituciones interesadas manifestaran su intención de participar.

La UNAD señala que presentó su propuesta, la cual fue evaluada por el comité definido por el Ministerio. Una vez verificado, según su versión, que cumplía las condiciones y requisitos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la reglamentación aplicable, fue habilitada para participar y posteriormente suscribió el Contrato 760 de 2025.

La universidad también aseguró que acreditó requisitos relacionados con cobertura territorial, experiencia institucional en procesos de evaluación, infraestructura tecnológica, controles administrativos y trazabilidad documental.

“La UNAD participó legal y legítimamente junto con otras instituciones de educación superior”, sostuvo la institución al referirse al proceso.

Otro de los argumentos de la universidad es su capacidad territorial. De acuerdo con su comunicado, 32 sedes físicas de la UNAD fueron inscritas ante el RUNT como habilitadas para los CALE, después de demostrar ante el Ministerio su capacidad para participar en la operación del modelo.

La institución aseguró además que conserva los soportes documentales de las diferentes etapas del procedimiento, incluidas las radicaciones, subsanaciones, respuestas y aprobaciones, y manifestó que los pondrá a disposición de la revisión ministerial.