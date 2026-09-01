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01 sep 2026 Actualizado 09:12

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Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Un lesionado con arma de fuego se reportó en el barrio El Campestre de Cartagena

La víctima permanece bajo pronóstico reservado y presenta cinco anotaciones judiciales

Colprensa

Colprensa

Colprensa
Cartagena
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Se trata de Gustavo Pérez, conocido como ‘Gustavo Ricura’.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se presentaron en el parqueadero de un edificio del sector, a donde ingreso un sujeto e hirió al señor Pérez.

El lesionado fue trasladado a un centro médico de la ciudad, donde se encuentra bajo pronóstico reservado.

De la persona lesionada, se conoció que registra cinco anotaciones judiciales como indiciado.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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