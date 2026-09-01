Catar afirma que Israel aprovecha la escalada para imponer una nueva realidad en la región

Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, afirmó que han advertido en repetidas ocasiones que “la ocupación israelí está aprovechando la escalada en la región para cambiar un ‘statu quo’ de forma muy grave y estratégica”. Foto: Getty Images.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseveró este martes que Israel está aprovechando la escalada en la región de Oriente Medio con la guerra de EEUU contra Irán para cambiar el ‘statu quo’ e imponer una nueva realidad, ya sea en “Palestina, el Líbano o Siria”.

En una rueda de prensa en Doha, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, afirmó que han advertido en repetidas ocasiones que “la ocupación israelí está aprovechando la escalada en la región para cambiar un ‘statu quo’ de forma muy grave y estratégica”, y con la intención de imponer una “política de dominio regional y no una política de seguridad”.

Hizo un llamado a todos los países que “velan por la paz que consideren con interés estos desarrollos y que se tomen verdaderas medidas para sancionar la ocupación israelí”.

“Es verdaderamente lamentable que se trate este tema con una doble moral”, dijo.

“No habrá ningún espacio para dejar que la ocupación israelí no asuma su responsabilidad ante este caso y estas violaciones”, añadió.

Estas declaraciones se producen después de que este martes una mujer y dos niños, de 3 y 13 años, fallecieran en la ciudad de Gaza luego de que Israel bombardeara en 11 ocasiones la capital.

Los ataques se suman a una escalada militar con una serie de bombardeos del Ejército israelí registrados la mañana de ayer en distintos puntos de la Franja.

Más de 1.300 personas han muerto en el enclave palestino por ataques israelíes desde que la tregua entró en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza, que indicó ayer que el número total de muertos por la ofensiva israelí ha ascendido a 73.456 desde su inicio el 7 de octubre de 2023.

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