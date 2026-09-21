Llamada de La W le cambió la vida a un colombiano emprendedor en China: esta es su historia

Juan Camilo Montaña, cofundador de JCR Consulting y director de ‘Botero in China’, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para contra detalles de su emprendimiento.

Según cuenta, el logro de su negocio se dio luego de una llamada a La W en el 2006, donde Julio Sánchez Cristo dio su correo al aire.

Montaña se fue a vivir a China en el año 2006, hizo un intercambio mientras estaba estudiando administración de empresas en la Universidad de Los Ángeles, hacia una universidad en el sur de China, en la Universidad de Macao.

Luego de seis meses se fue para Beijing, donde vivió durante 15 años, Allá tuvo una llamada con W Radio, donde Julio Sánchez llamaba a preguntar cómo los colombianos veían los partidos de sus equipos en el 2008 en el exterior.

“Me llamaron y me preguntaron que qué hacía en China, expliqué el negocio y me pidieron el correo y desde ese entonces empecé con el comercio exterior en China y tener empresas muy grandes”, dijo.

Según contó, inició un negocio con patas de pollo. “Tengo un tío que siempre fue del sector avícola, fue el fundador de una de las marcas más importantes del país en restaurantes, Kokoriko”.

Para el año 2012, cuenta que estaba llevando artistas latinoamericanos a ferias en Seúl, en Shanghái, en Beijing y, pero era algo complejo, porque llevaba artistas de nombres no tan reconocidos.

Sin embargo, todo cambió en una feria en Seúl cuando llevó una acuarela del maestro Botero y una vez abrió la feria en Seúl se vendió esta acuarela en 100.000 dólares.

“Yo decía, no puede ser, ¿cuántos contenedores de patas de pollo tienes que vender para vender cien mil dólares en una acuarela?“, contó.

Ahí, lo pusieron en comunicación con Fernando Botero, quien vivía en México, viajó a México y recibe el certificado.

“Fernando me dice, ‘Juan, ¿usted qué hace?’ Yo le digo, ‘no, yo vivo en China, me dedico a diferentes negocios, y entre ellos al arte.’ Y entonces me dice, ‘no puede ser, pues mire, el sueño de mi papá, el único gran país de importancia cultural a nivel mundial en el cual no hemos estado, mi papá no ha expuesto, es China. ¿Por qué no empezamos a trabajar el tema?“, reveló.

Tras el paso de año y medio, en el 2014, logró llevar la exposición más grande jamás hecha del maestro Botero a China.

“Llevamos 130 obras al Museo Nacional de China, en la plaza de Tiananmen, frente a la ciudad prohibida del Gran Palacio del Pueblo, tuvimos la felicidad de tener al maestro ahí en Beijing, al ministro de Cultura de China, la primera dama en ese entonces. Y luego de Beijing, el éxito fue tan rotundo que la ciudad de Shanghái nos invitó a hacer una exposición aún más grande, y luego nos invitó la ciudad de Hong Kong”, aseguró.