Alto funcionario de administración Trump revela detalles de acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Un alto oficial del Gobierno de Trump aseguró este martes que su estrategia para Venezuela busca evitar que el país pase de un sistema de corrupción a otro y defendió el acuerdo petrolero con el empresario Alejandro Betancourt como parte de un plan más amplio de reconstrucción económica.

“No queremos ver la transferencia de una cleptocracia a otra cleptocracia”, afirmó un alto funcionario durante una llamada con periodistas en la que estuvo presente Caracol Radio.

Según explicó, el objetivo de Washington es que Venezuela vuelva a contar con una industria petrolera capaz de generar regalías e ingresos para el Estado, que posteriormente puedan destinarse a carreteras, escuelas, vivienda, servicios públicos y atención de emergencias.

De igual manera, confirmó el viaje del Secretario de Energía a Venezuela para cerrar detalles del acuerdo. El funcionario sostuvo que durante años los recursos petroleros fueron utilizados como una fuente de enriquecimiento para los aliados del poder, en lugar de ser reinvertidos para aumentar la producción.

En ese contexto, el Gobierno de Trump defiende su alianza con Alejandro Betancourt, a quien presenta principalmente como un operador con experiencia en la industria petrolera.“No estoy nominando a nadie para la santidad aquí”, dijo el funcionario al referirse al empresario. Añadió que Betancourt “sabe cómo alcanzar capacidad productiva” y “sabe cómo dirigir este negocio”, explicó.

Washington rechaza que el acuerdo petrolero consolide al gobierno interino venezolano. “El acuerdo no es con el gobierno interino. El acuerdo es con una entidad privada”, afirmó.

Para el funcionario, recuperar la industria petrolera es también una condición para que una futura administración democráticamente elegida pueda gobernar sin recibir un país en crisis.

El acuerdo, según la Casa Blanca, forma parte de una estrategia de estabilización, reconstrucción y transición democrática.

Según el Gobierno de EE. UU., durante el gobierno de Nicolás Maduro se entregaron entre US$40.000 y US$64.000 millones en petróleo subsidiado a Cuba, mientras China y Rusia recibían condiciones preferenciales. El nuevo modelo busca poner fin a estas prácticas y atraer al menos US$100.000 millones en inversión privada para que el petróleo genere ingresos para Venezuela. “Ahora el pueblo de Venezuela realmente va a beneficiarse de su petróleo”, afirmó.

El funcionario resumió la dimensión del proyecto como “una pieza de ese rompecabezas mucho más amplio”, en el que la recuperación petrolera, la reconstrucción económica y la transición política están vinculadas.