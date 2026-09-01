SURA presenta la exposición “Hacer mundos en común” y anuncia 10 proyectos culturales

Medellín, Antioquia

En la Sala de Arte SURA, en Medellín, se abrió al público la exposición “Hacer mundos en común”, una muestra que reúne los procesos, obras y aprendizajes de 15 iniciativas culturales de Cultura Latinoamérica, programa de la Fundación SURA con apoyo de Latimpacto. La entrada es gratuita y podrá visitarse de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

La exposición, inaugurada el pasado 11 de agosto, reúne cerca de 150 materiales, entre fotografías, publicaciones, piezas audiovisuales, registros sonoros, instalaciones y contenidos pedagógicos, que muestran el resultado de proyectos desarrollados de manera colaborativa entre organizaciones de distintos países de la región.

Durante la apertura también fueron anunciados los 10 proyectos seleccionados para la segunda edición de Cultura Latinoamérica, correspondiente al periodo 2026-2027. Las iniciativas recibirán recursos para desarrollar sus propuestas durante 2027.

Una apuesta por la colaboración cultural

En su primera edición, la convocatoria recibió más de 650 postulaciones de cerca de 1.300 organizaciones. Finalmente fueron seleccionadas 15 propuestas lideradas por 30 entidades de México, República Dominicana, Panamá, Colombia, Brasil, Perú y Chile.

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Según Fundación SURA, estos proyectos contaron con una inversión de 1,5 millones de dólares, involucraron a más de 2.300 agentes del sector creativo y llegaron a más de 350.000 personas en Latinoamérica.

Entre los nuevos proyectos seleccionados están iniciativas relacionadas con los saberes botánicos de comunidades negras de Colombia y Brasil, memoria afrodescendiente, música indígena y campesina, creación sonora amazónica, formación audiovisual de mujeres indígenas y residencias para artistas emergentes, entre otras propuestas.

Cultura Latinoamérica es presentado por la Fundación SURA como el mayor fondo privado de fomento a la cultura en la región. La exposición “Hacer mundos en común” permanecerá abierta hasta finales de enero de 2027 en la Sala de Arte SURA, ubicada en la Calle Colombia, en Medellín.