Medellín y el Valle de Aburrá registran la tasa de desempleo más baja de Colombia

Medellín

Medellín y el Valle de Aburrá se posicionaron nuevamente como la región con la menor tasa de desocupación en Colombia. Así lo reveló el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondiente al trimestre móvil mayo–julio de 2026.

Durante este periodo, el área metropolitana registró una tasa de desempleo del 7,0 %, lo que representa una reducción de 0,4 puntos porcentuales frente al 7,3 % reportado en el mismo trimestre del año anterior. La región superó en este indicador a zonas como Bucaramanga y Pereira.

Comportamiento en la capital y dinamismo sectorial

En el caso específico de Medellín, la desocupación cayó del 7,9 % al 7,4 %, ubicándose como la tercera ciudad con menor desempleo entre las ocho principales capitales del país. A nivel nacional, el indicador general bajó del 8,8 % al 8,1 %.

Actualmente, la región cuenta con 2.237.546 personas ocupadas, lo que equivale a 68.353 nuevos empleos frente al mismo periodo de 2025. Los sectores con mayor crecimiento fueron administración pública y salud (23.791 nuevos puestos), alojamiento y servicios de comida (22.978) y construcción (22.803).

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Articulación institucional y confianza empresarial

La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, destacó que este resultado refleja el trabajo articulado con el sector privado y la academia. La funcionaria resaltó la confianza empresarial como pilar para el ingreso de más de 68.000 personas a la fuerza laboral regional.

Los resultados consolidados confirman la solidez de la economía local y la efectividad de las alianzas público-privadas. Con este panorama, el Valle de Aburrá se reafirma como uno de los principales motores de generación de empleo y estabilidad laboral en el país.