Sicariato en El Carmen de Bolívar dejó un hombre muerto y una mujer herida

Un ataque con arma de fuego ocurrido en la tarde del 31 de agosto de 2026 dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida en el barrio Bureche, en El Carmen de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fue identificada como Alexander Antonio Ospino Pereira, de 40 años, quien se desempeñaba en oficios varios y como mototaxista. El hecho se registró hacia las 3:50 de la tarde, en un inmueble ubicado en la calle 20 # 55-03.

De acuerdo con la información preliminar entregada por Ifrain Arrieta, arrendatario del inmueble, Ospino Pereira había llegado desde el municipio de San Juan, junto con su pareja sentimental, para asistir a una cita médica. Una vez terminada la consulta, ambos se trasladaron hasta la vivienda para visitar a un familiar.

Mientras permanecían en el interior del inmueble, un sujeto desconocido habría ingresado y, sin mediar palabra, disparó contra Ospino Pereira, para posteriormente huir del lugar.

El hombre quedó tendido dentro de la vivienda y falleció en el sitio. Según el reporte preliminar, presentaba seis heridas por arma de fuego: dos en la espalda, dos en un brazo, una en la región intercostal y otra en el hombro.

Durante el ataque también resultó lesionada María Alejandra Rivero Olivero, pareja sentimental de la víctima, quien sufrió una herida en la pantorrilla izquierda. De acuerdo con la información conocida, la lesión no reviste gravedad.