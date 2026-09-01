Medellín se prepara para recibir la edición número 13 de La Feria De Diseño

Medellín

Medellín volverá a ser punto de encuentro para la industria del diseño, la arquitectura y el hábitat con la edición número 13 de La Feria De Diseño Medellín powered by idd cologne, que se realizará del 10 al 12 de septiembre en Plaza Mayor, como una apuesta por fortalecer los negocios y la conexión internacional de la industria.

La feria contará con 285 marcas expositoras provenientes de Colombia, Italia, España, Turquía, Estados Unidos, Bélgica, Brasil y Perú. Entre las empresas participantes se encuentran IKEA, Porcelanosa, Diemme, entre otras, que se reunirán en 780 citas en la Ronda de Negocios, como parte del IV Encuentro Latinoamericano de Diseño & Negocios, que reunirá a marcas, arquitectos, interioristas, desarrolladores, distribuidores, compradores y especificadores.

España participará por primera vez con un pabellón organizado por ICEX e Interiors from Spain, mientras que Brasil estará representado por Brazilian Furniture, iniciativa de ABIMÓVEL y ApexBrasil. Esta expansión internacional se da en el marco de la alianza entre los organizadores de La Feria y Koelnmesse.

Diseño, arquitectura y nuevas tendencias

Eddy Karmona, cofundador y director general de La Feria De Diseño, señaló: “La Feria nació del deseo de darle al diseño colombiano un lugar para encontrarse y crecer. Hoy cuidamos ese origen mientras abrimos nuevas conversaciones para la industria”.

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El concepto de esta edición será “Diseño que Reconecta: el origen del bienestar está en volver a lo esencial”, una propuesta que estará presente tanto en la muestra comercial como en la programación académica y las experiencias del evento.

Entre los invitados internacionales estarán Felipe Pantone, Cazú Zegers, Giancarlo Mazzanti, Mauricio Rocha, Stefano Giovannoni, Humberto Campana y Zanini de Zanine, quienes abordarán temas relacionados con arquitectura, arte, mobiliario, territorio, materiales y cultura contemporánea.

La programación no estará concentrada únicamente en Plaza Mayor. Los eventos satélite organizados por tiendas y marcas llevarán actividades a diferentes sectores de Medellín, convirtiendo a la ciudad en un circuito de diseño durante los días del evento.