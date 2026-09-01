Capturan en Santa Fe de Antioquia a hombre requerido por delitos sexuales contra menores

Santa Fe, Antioquia

En el sector Llanos de Bolívar, zona urbana de Santa Fe de Antioquia, la Policía Nacional capturó por orden judicial a un hombre de 42 años. El operativo fue desarrollado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Unidad Básica de Inteligencia (UBI).

Al detenido se le imputan los delitos de actos sexuales con menor de catorce años y pornografía con persona menor de dieciocho años. La acción policial se logró tras labores previas de investigación y ubicación en la zona.

Articulación judicial y procedimiento legal

El procedimiento se concretó en coordinación con la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia. Una vez confirmada la localización del sospechoso, las autoridades procedieron a hacer efectiva la orden emitida por un juez.

El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar en el proceso penal. El procedimiento se adelanta bajo el cumplimiento del debido proceso y las garantías legales correspondientes.

Compromiso con la infancia

La Policía Nacional en Antioquia reiteró que mantendrá los trabajos de investigación e inteligencia articulados con las autoridades judiciales. El objetivo principal es fortalecer la protección integral y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el departamento.