Capturan en Santa Fe de Antioquia a hombre requerido por delitos sexuales contra menores
El procesado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los cargos en su contra.
Santa Fe, Antioquia
En el sector Llanos de Bolívar, zona urbana de Santa Fe de Antioquia, la Policía Nacional capturó por orden judicial a un hombre de 42 años. El operativo fue desarrollado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Unidad Básica de Inteligencia (UBI).
Al detenido se le imputan los delitos de actos sexuales con menor de catorce años y pornografía con persona menor de dieciocho años. La acción policial se logró tras labores previas de investigación y ubicación en la zona.
Articulación judicial y procedimiento legal
El procedimiento se concretó en coordinación con la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia. Una vez confirmada la localización del sospechoso, las autoridades procedieron a hacer efectiva la orden emitida por un juez.
El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar en el proceso penal. El procedimiento se adelanta bajo el cumplimiento del debido proceso y las garantías legales correspondientes.
Compromiso con la infancia
La Policía Nacional en Antioquia reiteró que mantendrá los trabajos de investigación e inteligencia articulados con las autoridades judiciales. El objetivo principal es fortalecer la protección integral y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el departamento.