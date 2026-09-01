Más de 100 niños elevaron sus sueños en Festival de la Cometa de Bioger
Cerca de 60 niños de Pasacaballos y más de 50 de Bajo del Tigre participaron en una jornada recreativa que llevó cometas,
La iniciativa permitió que cerca de 60 niños de la Fundación Manos de Dios, en Pasacaballos, participaran en una tarde recreativa en la que recibieron cometas, refrigerios, hidratación y detalles especiales. Como parte de la jornada, Bioger también entregó 50 sillas a la fundación, un aporte destinado a mejorar los espacios donde atienden y reciben a la comunidad.
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En Bajo del Tigre, más de 50 niños también se sumaron a la celebración. Allí, las cometas tomaron el cielo mientras los menores compartieron juegos y actividades preparadas especialmente para ellos.
Detrás de la cifra de participantes, la actividad buscó generar algo más difícil de medir: momentos de alegría y espacios para compartir. Para Bioger, acercarse a las comunidades también significa escuchar sus necesidades y respaldar iniciativas que contribuyan al bienestar de sus habitantes.
“Cuando una cometa se eleva, también se elevan los sueños” fue el mensaje que acompañó el festival y que resumió el propósito de la jornada: brindar a los niños la posibilidad de disfrutar, imaginar y compartir con sus comunidades.