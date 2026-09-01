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01 sep 2026 Actualizado 21:27

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IPCC convoca a actores festivos para definir agenda de las Fiestas de la Independencia

La Asamblea General se realizará este viernes 4 de septiembre en Pie de la Popa y reunirá a hacedores, colectivos y representantes del sector cultural

Foto: Alcaldía de Cartagena

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Cartagena
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El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) convocó a hacedores, colectivos, disfraces individuales y representantes del sector cultural a participar en la Asamblea General de Actores Festivos, que se realizará este viernes 4 de septiembre, desde las 3:30 p. m., en el Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa.

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El encuentro busca abrir un espacio de diálogo y concertación con quienes participan en las manifestaciones culturales de la ciudad, de cara a la construcción de la agenda de las Fiestas de la Independencia.

Durante la jornada se socializarán los procesos institucionales relacionados con la cultura festiva y se habilitarán mesas de diálogo para que los participantes expongan inquietudes, propuestas y necesidades.

Según el IPCC, la asamblea también permitirá actualizar la caracterización del sector, fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía y establecer una agenda de trabajo conjunta entre los actores festivos y la institucionalidad.

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