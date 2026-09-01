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01 sep 2026 Actualizado 10:47

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Inicia operación de Atenea en 19 municipios donde estaba Afinia

El déficit de la compañía llevó a EPM a crear una nueva filial para la distribución del servicio

Afinia

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Cartagena
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Después de un año y medio de alistamientos, entra en operación la empresa Energía Atenea, también filial del Grupo EPM que asumirá la distribución y comercialización del fluido eléctrico en 19 municipios del departamento del Cesar, 10 del sur de Bolívar y seis del Magdalena.

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Su operación se direccionará desde Valledupar para los municipios de La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia, El Copey, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Astrea y Tamalameque.

En Bolívar estará en San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Arenal, El Peñón, Regidor, Río Viejo, Tiquisio y Norosí.

Y en el departamento del Magdalena atenderá a los municipios de Ariguaní, Guamal, Nueva Granada, Algarrobo, Sabanas de San Ángel y El Banco.

La entrada en funcionamiento de esta nueva compañía es producto de déficit que afronta Afinia, superior a un billón de pesos por pérdidas de energía y modernización de redes.

Inicialmente Atenea asumiría la operación en el departamento del Cesar con inversiones por más de $493.000 millones, pero su radio de acción se extendió a otros departamentos donde opera Afinia.

Atenea tiene un inventario heredado de 55 subestaciones, 12.000 kilómetros de redes, 118 circuitos y 14.240 transformadores de distribución.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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