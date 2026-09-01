Huyeron al ver a la Policía y dejaron atrás un arma que ahora es clave

Una pistola que estaría relacionada, según las primeras investigaciones, con actividades de control territorial alrededor de expendios de estupefacientes fue encontrada durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el corregimiento de El Vesubio, jurisdicción de Talaigua Nuevo.

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El procedimiento se realizó mientras investigadores de la Sijín, en coordinación con tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 4, adelantaban labores de identificación y verificación de posibles puntos de comercialización de drogas en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, varias personas que se encontraban en el sector habrían advertido la presencia de los uniformados y escaparon hacia una zona enmontada. Durante la huida dejaron abandonada un arma de fuego.

Al inspeccionar el lugar, los policías y militares encontraron una pistola calibre 7,65 milímetros, marca VB, junto con un proveedor. Los elementos fueron recolectados bajo los protocolos establecidos para preservar el material probatorio.

Las autoridades investigan si el arma estaría vinculada con actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes o con otros hechos delictivos registrados en la zona.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que el hallazgo es resultado del trabajo articulado con el Ejército para afectar los factores que generan inseguridad en los municipios del departamento.

La pistola será sometida a análisis balístico, con el propósito de verificar sus registros y determinar si habría sido utilizada en homicidios, lesiones personales u otros delitos.

El arma quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes la abandonaron y cuál sería su posible relación con estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.