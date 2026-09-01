Hermanos Baquedo le ponen ritmo cartagenero a su primer EP “Vibraz”

La escena musical cartagenera suma una nueva producción con el lanzamiento de “Vibraz EP”, el primer trabajo discográfico de los hermanos mellizos Juan Camilo y Camilo Andrés Baquedo, conocidos como Baque2 DJ’s.

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El proyecto, que comenzó a gestarse hace cerca de tres años, reúne seis canciones con la participación de destacados artistas y productores de Cartagena. Dunamis, Raro Bone, Seven Plom, Juank G, It’s Dayber, Yelex, Danilo Quessep, Rafa Mouthon, Andrés Couper y Rm Baby hacen parte de esta producción, realizada bajo el sello Passa Passa Sound System.

Los hermanos Baquedo quisieron que el proyecto conservara una conexión directa con sus raíces cartageneras. Por eso, escogieron como escenario para la grabación el Mirador del Norte, en las faldas de La Popa, desde donde buscaron combinar la imagen de la ciudad y el mar con la esencia de los barrios populares.

La producción musical estuvo a cargo de DJ Dever, Fred Gabanna, Deezy, Jey Beat y Jeyzi the Producer, consolidando un trabajo construido, de principio a fin, con talento local.

Los mellizos, nacidos en Cartagena, comenzaron su camino musical en 2018. Durante la pandemia crearon “El Descontrol”, un formato de videos en vivo que les permitió fortalecer su identidad y ganar reconocimiento dentro de la escena local.

En 2023 se vincularon al equipo de Passa Passa Sound System, donde encontraron un espacio para llevar su experiencia como DJ a la producción musical.

“Vibraz EP” funcionará como un abrebocas de la producción completa, que próximamente estará disponible en el canal de YouTube Baque2 DJ’s.