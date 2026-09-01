Gobernador de Bolívar pide a EPM ceder operación eléctrica de Simití y Santa Rosa del Sur

Yamil Arana, pidió a Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregar la operación del servicio de energía eléctrica en Simití y Santa Rosa del Sur, para que esta sea asumida por la Electrificadora de Santander (ESSA).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La solicitud fue radicada este 1 de septiembre en las oficinas de Afinia, en Cartagena, en medio de los reclamos de habitantes y autoridades del sur de Bolívar por las interrupciones recurrentes, las dificultades en la prestación del servicio y el costo de las facturas.

Arana sostuvo que ESSA sería la empresa más adecuada para asumir la operación debido a su cercanía con estos municipios y a su capacidad operativa. El mandatario también aseguró que planteó la situación al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien, según afirmó, manifestó su disposición de respaldar las gestiones para encontrar una solución.

“Vamos a trabajar juntos para encontrar una salida y garantizar que los habitantes de Simití y Santa Rosa del Sur tengan un servicio de energía digno”, señaló el gobernador.

La petición se suma a los reclamos que durante los últimos meses han realizado alcaldes, autoridades y comunidades del sur de Bolívar, que han solicitado medidas estructurales frente a la problemática energética.