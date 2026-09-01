Estudiantes de Unicolombo ganan hackathon de inteligencia artificial en Cartagena

Tres estudiantes de Unicolombo se destacaron en el Hackathon GDG Cartagena Build with Gemma, una competencia que reunió a jóvenes desarrolladores y talento tecnológico de la región Caribe para crear soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial.

El equipo ganador estuvo conformado por Alejandro José Escudero Castellar, Isaac David Ayola Palacio y Juan David Cantillo Rodríguez, quienes desarrollaron Legal-pulse, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para facilitar la gestión y el análisis de documentos legales.

La propuesta obtuvo el primer lugar y un premio de 900 dólares, luego de superar los criterios establecidos por los organizadores, entre ellos innovación e impacto, integración tecnológica, funcionalidad y calidad de la presentación técnica.

El desafío hizo parte de la GDG Cartagena Tech Week 2026 y puso a prueba las capacidades de los participantes en el desarrollo de soluciones funcionales utilizando los modelos abiertos de inteligencia artificial Gemma 4, de Google DeepMind.

Uno de los principales elementos que diferenció el proyecto de los estudiantes de Unicolombo fue su apuesta por la privacidad y seguridad de la información. Legal-pulse permite procesar documentos legales de manera local, evitando que información sensible tenga que salir del equipo del usuario.

La herramienta también incorpora mecanismos de anonimización de datos y funciones orientadas a disminuir posibles errores en las respuestas generadas por inteligencia artificial.

El reconocimiento destaca no solo el desempeño de los tres estudiantes, sino también el crecimiento del talento tecnológico que se está formando en Cartagena. Su participación demuestra cómo los jóvenes de la ciudad están utilizando conocimientos de programación, ingeniería e inteligencia artificial para desarrollar soluciones aplicables a problemas reales.