Delegados electos de la Cooperativa Coosalud rechazan convocatorias de miembros no vigentes

Los delegados electos para el período 2026–2029 de la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral – Cooperativa Coosalud, derivada del proceso electoral realizado el 31 de julio de 2026, manifestaron públicamente su rechazo a cualquier convocatoria, reunión o actuación promovida por personas que según ellos no ostentan actualmente la condición de delegados vigentes de la Cooperativa, especialmente cuando hay decisiones judiciales y las disposiciones estatutarias que rigen a la entidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Recordemos que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, mediante decisión del 26 de agosto de 2026, ordenó al Agente Especial Interventor realizar la entrega material, contable, financiera y administrativa de la Cooperativa a los miembros de la Asamblea General de Delegados vigente, como máximo órgano de administración, quienes asumirán la dirección transitoria de la entidad y deberán proceder, conforme a los estatutos, a convocar la sesión extraordinaria correspondiente para la designación de los órganos de administración.

En consecuencia, consideran que cualquier actuación que pretenda sustituir, desconocer o desplazar a la Asamblea General de delegados vigente, mediante convocatorias realizadas por delegados cuyo período ya culminó, carece de legitimidad frente a la orden judicial vigente y al régimen estatutario de la Cooperativa.

Por ello, hacen un llamado o a todos los asociados de la Cooperativa Coosalud para que no respalden, participen ni avalen mociones, convocatorias o decisiones promovidas al margen de la Asamblea General de delegados vigente, pues ello podría contribuir al desconocimiento de una orden judicial y profundizar la situación institucional de la Cooperativa.

Los delegados electos reiteran su disposición de actuar con estricto apego a la decisión judicial, a los estatutos de la Cooperativa Coosalud, a los principios cooperativos y a los derechos de todos los asociados, procurando que la transición institucional se adelante de manera transparente, legítima y ordenada.

Finalmente, en cumplimiento de las disposiciones del numeral 4° de la proferida por el juzgado séptimo civil del circuito de Cartagena, en fecha 26 de agosto de 2026. RAD. 13001-31-03-007-2026-00248-00 solicitan se publique la presente misiva en la página web oficial de la cooperativa y en un lugar visible de sus oficinas físicas, durante un término no inferior a treinta días para no iniciar los trámites de desacato correspondientes.