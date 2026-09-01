Colonos israelíes intentaron incendiar una mezquita palestina en Cisjordania

En medio de las nuevas denuncias sobre ataques de colonos israelíes contra comunidades y lugares de culto palestinos en Cisjordania, las autoridades locales reportaron que durante la madrugada de este martes un grupo de atacantes intentó derribar las puertas de la mezquita Nur al-Din Zanki, en la ciudad palestina de Beita, pero al no conseguirlo, prendieron fuego a una habitación cercana.

Autoridades palestinas condenaron el ataque

El Ministerio de Asuntos Religiosos palestino condenó lo ocurrido y calificó los ataques contra mezquitas y otros lugares de culto como una escalada “peligrosa y sistemática”.

Según esa institución, estas acciones buscan provocar a la población musulmana y vulneran la protección que tienen los espacios religiosos bajo el derecho internacional.

Frente a este tema, Nasser al-Salman, director general de las Fundaciones de Nablus, aseguró que el ataque refleja la creciente incitación contra los lugares sagrados palestinos.

Palestina pide protección internacional para lugares de culto

Tras el incendio, el Ministerio de Asuntos Religiosos hizo un llamado a organizaciones internacionales y defensoras de derechos humanos para que intervengan en la protección de los lugares de culto.

Las autoridades palestinas han denunciado reiteradamente ataques de colonos contra mezquitas, viviendas, terrenos y otras propiedades en diferentes zonas de Cisjordania.

Denuncian otro incidente cerca de Belén

De igual manera, este martes se reportó un incidente en Khala’il al-Luz, al sur de Belén, donde colonos israelíes habrían ingresado con sus ovejas a terrenos palestinos.

Según una fuente de seguridad citada por la agencia palestina WAFA, el ganado fue llevado hasta propiedades de residentes de la zona y provocó daños en árboles.

No obstante, residentes palestinos han denunciado anteriormente otros incidentes en esta zona, entre ellos ataques contra viviendas y vehículos, bloqueos de vías, disparos y robos de animales.

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